FK Aircraft fait le bilan de l'année 2022

Article publié le 30 décembre 2022 par David Dagouret

Le constructeur allemand d'ULM fait le bilan de l'année passée et annonce ses nouveautés pour l'année 2023.

FK Aircraft a publié sur son site, un résumé de l'année 2022 et a également annoncé les prospectives pour l'année 2023. La société allemande a précisé que la période reste très instable et imprévisible et que les conditions de production restent très difficiles.

Les années de la pandémie du coronavirus et et les effets qui en résultent ont été remplacés en 2022 par les effets de la guerre, les problèmes de chaîne de livraison, l'explosion du coût de l'énergie et l'inflation qui sont devenus les principaux problèmes pour FK Aircraft.

FK Aircraft précise que le contexte actuel rend la planification de production très difficile. Les articles manquants, les pièces indisponibles ou trop chères poussent l'équipe de production de passer d'un appareil à un autre sans terminer le premier. Très souvent des appareils sont terminés à 99 % mais il ne peut être finalisé car il manque juste un élément.

Malgré ses problèmes, FK Aircraft a annoncé une augmentation constante de sa production au cours des années 2020, 2021 et 2022.

En raison d'une forte demande pour le nouveau FK9 Mark VI, la société allemande a dû mettre en pause les lignes de production des FK12 et FK14 pour que toute la main d'oeuvre soit disponible pour le FK9 Mark VI.

En plus des efforts pour stabiliser et augmenter sa production, FK Aircraft s'est concentré sur les certifications. Le Mk VI a reçu sa certification de type allemand (600kg) en 2020, ainsi que celle pour la France et la Belgique (525kg).

La société a également pu faire homologuer les anciennes versions du FK9 Mk 3 - Mk 5 (en version aile courte) selon les nouvelles réglementations allemandes. Le processus d'homologation pour ces anciens FK9 à aile courte a également été lancé en France, pour permettre de de les faire passer à 525kg MTOW. Cette homologation devrait être disponible en France dès le début de la saison de vol de 2023.

FK Aircraft a également annoncé une série d'options supplémentaires sur on FK9 Mark VI comme p par exemple, un nouveau mécanisme de verrouillage à boulon rapide, qui permet de retirer ou d'installer les ailes sur le fuselage ou la nouvelle console centrale qui contient maintenant tous les interrupteurs et disjoncteurs.

Pour ceux qui utiliseront le FK9 comme remorqueur planeur, FK proposera un le système de treuil électrique. Ce système de treuil électrique de la corde de remorquage évitera de libérer la corde de remorquage avant l'atterrissage et de faire un "goaround".

Une autre option proposée par Fk sera le le système de contrôle handicapé "HS3". Avec cet équipement installé, un pilote handicapé (jambes) peut piloter le FK9. Le HS3 permet de tenir l'aileron + l'élévateur + l'accélérateur + la dérive dans les mains du pilote.

Le dernier nouveau développement sera l'intégration d'un d'un système de pilotage automatique pour les cockpits en verre Kanardia pour les appareils ultralégers en Allemagne.

Enfin, FK Aircraft a annoncé qu'elle avait dû retirer le FK131 Jungmann du site de production polonais et que cette production était désormais entre les mains de son partenaire de fabrication en République Tchèque.

Sur le même sujet