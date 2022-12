Le STOL Cruiser de Direct Fly a volé (photos)

Article publié le 30 décembre 2022 par David Dagouret

Le constructeur d'ULM tchèque a publié des photos de son futur appareil en vol.

Direct Fly, constructeur d'ULM tchèque a annoncé que son futur appareil à décollage et atterrissage court, le STOL Cruiser, a effectué son premier vol. Cet appareil à ailes hautes est entièrement métallique et développé pour les exigences d'un décollage et atterrissage courts. L'appareil est équipé d'un moteur Rotax 912 UL mais sa conception lui permet de recevoir des moteurs plus puissants. L'aéronef devrait être ultérieurement certifié dans les catégories UL et LSA.

STOL Cruiser est développé en coopération avec l'Université technique tchèque de Prague. Ce projet a été cofinancé avec le soutien de l'État de l'Agence de technologie de la République tchèque dans le cadre du programme EPSILON.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :