Le terminal 1 de Paris CDG de nouveau ouvert

Article publié le 1 décembre 2022 par David Dagouret

À compter de ce jeudi 1er décembre, le mythique terminal 1 de Paris CDG reçoit à nouveau des vols.

Paris Aéroport a annoncé la réouverture de son mythique terminal n°1. Ce terminal était fermé depuis la crise du Covid-19 et Paris Aéroport en a profité pour le moderniser et construire un bâtiment de liaison entre les satellites 1, 2 et 3.

A compter de ce 1er décembre, les compagnie du groupe Lufthansa comprenant Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa et Swiss opéreront leurs vols depuis le terminal 1. D'autres compagnies rejoindront ce terminal au fur et à mesure jusqu'au 13 janvier prochain.

