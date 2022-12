Porter Airlines prend livraison de ses deux premiers Embraer E195-E2

Article publié le 28 décembre 2022 par David Dagouret

La compagnie canadienne a une commande ferme de 50 Embraer E195-E2 et 50 autres en option.

Embraer a annoncé avoir livré les deux premiers Embraer E195-E2 à la compagnie canadienne, Porter Airlines. Les deux premiers des 50 Embraer E195-E2 commandés par Porter Airlines ont été livrés lors d'une cérémonie au siège d'Embraer au Brésil. Trois autres appareils devraient rejoindre la flotte de Porter d'ici la fin de l'année 2022.

Porter est le client de lancement nord américain du E195-E2. Les appareils seront basés à l'aéroport Pearson de Toronto et devraient desservir l'Amérique du Nord, la côte ouest et le sud des Etats-Unis, le Mexique et les Caraïbes. Les appareils seront également déployés sur des liaisons nationales comme Halifax, Montréal et Ottawa.

Les E195-E2 de Porter Airlines peuvent accueillir un total de 146 passagers dans une classe unique, économique.

Porter a commandé jusqu'à 100 exemplaires E195-E2, 50 en commandes fermes et 50 autres en option. La totalité de la commande est estimée à 7,38 milliards de dollars au prix catalogue.

