Retour de la Première Classe de Cathay Pacific à Paris

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

La compagnie relancera cette classe sur les vols parisiens dès le 18 janvier 2023.

Alors que Cathay Pacific reprend progressivement ses opérations vers toujours plus de destinations avec davantage de vols, la compagnie relance également son service Première Classe, d'abord sur certains vols au départ et à destination de Londres-Heathrow, puis de Paris et Tokyo-Haneda au cours des prochains mois.

À partir du 18 janvier prochain, les clients pourront voyager en Première Classe avec Cathay Pacific sur les vols parisiens CX261/CX260. Le service est déjà opérationnel depuis/vers Londres-Heathrow depuis le 5 décembre dernier et c’est à partir du 1er février 2023 que la Première Classe sera réintroduite au départ et à destination de Tokyo-Haneda.

Vivian Lo, Directrice Générale de l'Expérience Client et du Design, a déclaré : "Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de relancer notre service Première Classe, alors que la demande en matière de voyages revient fortement. Nous savons que nos clients attendaient avec impatience de pouvoir voyager à nouveau en Première Classe avec nous, et nous sommes ravis de proposer ce service sur des lignes que nous savons très populaires. Nous sommes très fiers de l'expérience haut de gamme que nous proposons en Première Classe, qui a été soigneusement élaborée pour offrir à nos clients un voyage sur-mesure à chaque fois qu'ils voyagent avec nous. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients de Première Classe à bord et de leur offrir le meilleur de ce que Cathay Pacific a à offrir."





