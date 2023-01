ASL Airlines France met en vente son programme été 2023

Article publié le 13 janvier 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Mulhouse et Constantine.

Pour le programme de la saison été 2023, ASL Airlines France ouvre la ligne Mulhouse-Constantine qui vient s’ajouter à Alger, Oran, Annaba et Bejaïa, et porte à cinq le nombre de destinations desservies en Algérie.

Le rétablissement de l’accord bilatéral entre la France et l’Algérie, annoncé au mois d’octobre, permet à ASL Airlines France d’enrichir son offre de vols vers l’Algérie et de proposer près de 40 vols hebdomadaires au départ de quatre aéroports en France.

Au Maroc, la compagnie renforce la desserte d’Oujda en proposant trois vols par semaines au départ de Paris et de Strasbourg pendant la pointe de la demande.

Dès janvier 2023, ASL Airlines France proposera de nouvelles offres qui permettent de bénéficier d’avantages tarifaires :

Une offre « jeunes » s’appliquant aux jeunes de 12 à 26 ans. Elle complète l’offre enfants pour les enfants de 2 à 12 ans,

Un avantage tarifaire « senior » accessible dès 60 ans,

Une combinaison « aller/retour » pour tous les passagers à partir de la saison été.

Jonathan Raimbault, directeur commercial et du programme d’ASL Airlines France a déclaré : "Les nouveautés apportées pour le programme été marquent une étape importante dans la poursuite de notre développement vers les pays du Maghreb. D’un point de vue tarifaire nous offrons aujourd’hui à nos clients, qui le demandaient, les avantages combinés d’une compagnie « low-fare » avec nos tarifs compétitifs et ceux d’une compagnie traditionnelle avec la mise en place de nos tarifs par typologies de passagers. Par ailleurs, notre connaissance fine du marché, notre écoute des attentes exprimées par nos clients et notre organisation nous permettent de réaliser un programme flexible avec des fréquences de vols adaptées aux pics de demandes. L’ensemble constitue une offre de qualité reconnue comme telle par nos passagers de part et d’autre de la Méditerranée."

Du 26 mars au 30 octobre 2023, ASL Airlines France desservira :

EN ALGERIE

Paris CDG - Alger : 15 vols par semaine

Lyon - Alger : 7 vols par semaine

Lille - Alger : 3 vols par semaine (mardi, jeudi, dimanche)

Mulhouse - Alger : 1 vol par semaine (vendredi)

Lille - Oran : jusqu’à 2 vols par semaine (mardi, jeudi)

Mulhouse - Constantine : 1 vol par semaine (vendredi)

Paris CDG - Annaba : 2 vols par semaine (mercredi, dimanche en juillet et en août – jeudi, dimanche le reste de la saison)

Paris CDG - Bejaïa : 3 vols par semaine (lundi, mercredi, samedi en juillet et en août – lundi, jeudi, samedi le reste de la saison)

AU MAROC

Paris CDG - Oujda : 2 vols par semaine en juillet et août (jeudi, vendredi)

Strasbourg - Oujda : 1 vol par semaine en juillet et en août (jeudi)

