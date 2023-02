Diamond Aircraft assemblera des DA62 au Brésil

Article publié le 31 janvier 2023 par David Dagouret

Diamond Aircraft et Aeromot annoncent un accord pour l'assemblage du DA62 au Brésil.

Diamond Aircraft Canada a annoncé qu'elle a récemment signé un accord de licence avec son partenaire commercial Aeromot, basé au Brésil, pour l'assemblage d'avions DA62.

Aeromot assemblera les appareils DA62 à Porto Alegre, au Brésil, sous licence de Diamond Aircraft Canada, qui fournira les kits DA62 et le soutien continu. Les avions DA62 assemblés au Brésil seront livrés dans le territoire de vente d'Aeromot, qui comprend maintenant le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. En fonction du développement du marché, cette zone pourrait être étendue. Diamond Aircraft et Aeromot envisagent une production en constante augmentation pour atteindre plus de 50 unités par an. La progression spécifique dépend des conditions du marché local.

Les premières livraisons d'avions DA62 assemblés au Brésil sont prévues pour 2025.

