Le premier A380 Emirates finalise sa rénovation et entre en service

Le premier des 120 avions modernisés est entré en service après avoir achevé avec succès d'importants travaux de rénovation de son intérieur.

Dans le cadre du programme de 2 milliards de dollars dédié à la modernisation de sa flotte, le premier A380 d'Emirates entièrement rénové a été mis en service sur la route Dubaï-Londres Heathrow, opérant sous le numéro EK003.

L'A380 entièrement rénové présente les produits et aménagements intérieurs d'Emirates les plus récents dans toutes les cabines. Il intègre 56 sièges en Classe Economie Premium sur le pont principal, ainsi que de nouvelles palettes de couleurs que l’on trouve sur la moquette ou encore les décorations murales. Sur le pont supérieur, les sièges de Première Classe et de Classe Affaires sont retapissés de cuir couleur crème et disposent de finitions en bois clair, dans les mêmes coloris que les produits les plus emblématiques de la compagnie. Signe distinctif d'Emirates, le motif de l'arbre du ghaf est également présent dans tous les intérieurs, y compris sur les murs peints à la main dans l’espace douche-spa de la Première Classe.

Le prochain A380 Emirates à être modernisé sera le A6-EUW : la finalisation des travaux est attendue pour la fin du mois.

Au fur et à mesure de la progression du programme, les ingénieurs travailleront simultanément sur deux avions. En d’autres termes, un appareil sera retiré de la flotte en service tous les huit jours et transféré dans le centre d'ingénierie d'Emirates. D'ici 2024, les 67 A380 modernisés auront tous été remis en service. Emirates amorcera alors la modernisation de 53 Boeing 777. La compagnie aérienne prévoit de finaliser le programme en 2025.

Pour mener à bien le plus grand programme de modernisation de l'histoire de l'aviation, Emirates a recruté 190 nouveaux personnels dédiés à ce projet et travaille avec 48 partenaires et fournisseurs majeurs, qui ont également embauché des centaines de travailleurs qualifiés.

Des équipes d'ingénieurs et de techniciens se sont relayées 24 heures sur 24, démontant tout l'intérieur de l'A380 et remettant les pièces en place selon une méthodologie soigneusement planifiée et testée.

