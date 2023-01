Norse Atlantic Airways développe son réseau européen

Article publié le 27 janvier 2023 par David Dagouret

Dès le 19 juin 2023, la compagnie low-cost ouvrira une nouvelle ligne entre Rome et New York.

Norse Atlantic Airways, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle desserte quotidienne entre Rome Fiumicino-FCO et New York-JFK à partir du 19 juin prochain. Rome devient ainsi la cinquième ville européenne inaugurée par Norse depuis sa création en mars 2021.



Pour rappel, le 29 novembre dernier, la compagnie avait annoncé le lancement d’un vol quotidien entre Paris-CDG et New York-JFK à partir du 26 mars 2023, après avoir inauguré Londres, Oslo et Berlin. Norse dispose d'une flotte de 15 Boeing 787-9 Dreamliner, tous équipés de 2 cabines à bord, une classe économique configurée 3-3-3 de 282 sièges et une classe Premium de 8 rangées de 2-3-2 de 56 sièges.

Bjorn Tore Larsen, P.D.G. de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer Rome, cinquième capitale européenne au départ de laquelle nous proposons une desserte quotidienne directe vers New York-JFK. Les clients des deux côtés de l’Atlantique pourront profiter d’un rapport qualité-prix avantageux, d’un excellent service à bord et d’un grand confort lors de leurs déplacements entre ces deux villes riches en activités culturelles. La présence de Rome à notre réseau constitue une nouvelle passerelle vers l’Europe et renforce notre présence à New York."





