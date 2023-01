Un jeune pilote dessine un 2023 avec un ULM

Article publié le 3 janvier 2023 par David Dagouret

Valentin Goudard, un jeune pilote de 19 ans, a dessiné un 2023 dans le ciel pour transmettre ses vœux.

Valentin Goudard a souhaité profité d'un 1er janvier ensoleillé pour transmettre ses vœux de façon originale. Ce jeune pilote de 19 ans qui est breveté PPL depuis avril 2021 et ULM depuis le 22 décembre 2022 a eu l'idée de dessiné un "2023" en réalisant un vol.

En compagnie d'un ami Rémi Roussot, 19 ans également et pilote ULM, Valentin a décollé de l'aérodrome de Macôn (LFLM) avec un G1 SPYL appartenant à l'aéroclub de Tous en Vol. Ils ont pris la direction d'une zone faiblement peuplée sur la Bresse afin d'y suivre du mieux possible le tracé que Valentin avait préparé en amont.

Pendant que Valentin pilotait, Rémi suivait la réalisation de la trace en vol sur le site Flightradar24.

Après une heure de vol, les deux jeunes pilotes ont réussi leur défi malgré un vent important d'environ 55 kt soit environ 100 km/h.

Valentin Goudard a déclaré : "Nous ne sommes pas peu fiers du résultat qui s'avère très lisible. Nous avons été très fatigués par notre vol qui est comparable à un rallye aérien ou à de l'Air Navigation Race, bien que ces courses soient réalisées sans GPS."

L’année dernière, Valentin a réalisé 107 heures de vol, parcouru 16 000 kilomètres depuis 72 aérodromes et a participé au Tour de France aérien des jeunes, qu’il a terminé à la deuxième place.

Rémi a convaincu Valentin de s'essayer à la pratique de l'ULM. Valentin a déclaré : "Ce sont des avions plus petits avec lesquels on peut faire des choses rigolotes. Ce sont des machines récentes et ça reste une pratique encore très libre. Ce que j’aime dans l’aviation, c’est la liberté. C’est un monde où on nous donne des responsabilités assez jeune."

Valentin a encore des rêves et des projets. Il passe actuellement son brevet théorique de pilote de ligne. Il doit réussir 14 examens avant de pouvoir passer à la pratique.

Rémi à gauche et Valentin à droite.

