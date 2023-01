VINCI Airports lance les biocarburants aériens durables à l’aéroport de Toulon Hyères

Article publié le 13 janvier 2023 par David Dagouret

Pour la 1ère fois au monde, l’avitaillement sera réalisé avec un camion 100% électrique (propulsion et distribution du carburant).

VINCI Airports, opérateur de l’aéroport de Toulon Hyères, et WFS, titulaire du contrat d’avitaillement de l’aéroport, lancent un service de biocarburants aériens durables (sustainable aviation fuel - SAF) disponibles aux compagnies d’aviation commerciale et d’affaires opérant à l’aéroport. Les carburants seront distribués en mélange avec du kérosène conventionnel à hauteur de 30 %. Pour distribuer ces carburants, VINCI Airports et WFS ont fait le choix d’un camion avitailleur 100% électrique, c’est-à-dire à propulsion et distribution électriques, maximisant l’impact positif de ce nouveau service.

Produits à partir d’huiles de cuisson usagées, les SAF permettent de réduire d’environ 80% les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie en comparaison au kérosène fossile.

Basma JARBOUAI, directrice de l’aéroport Toulon Hyères, VINCI Airports a déclaré : "Cette nouvelle offre de biocarburants aériens durables avec un engin 100% électrique démontre une fois de plus l’engagement de VINCI Airports en faveur de la décarbonation du transport aérien, que nous appliquons ici à l’aéroport Toulon Hyères."