ATR nomme un nouveau directeur du support client et services

Stefano Marazzani est nommé à ce poste.

Stefano Marazzani a été nommé Directeur du Support Client et des Services d’ATR, à compter du 16 janvier 2023. Stefano rejoint l'équipe de direction d'ATR et rapporte directement à la Présidente exécutive Nathalie Tarnaud Laude. Il succède à David Brigante qui prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe Leonardo.

Au cours des 26 dernières années, Stefano a connu une carrière internationale au sein de l'industrie aéronautique, occupant divers postes à responsabilité de plus en plus élevés chez Alitalia et SuperJet international, dont il a été nommé PDG en 2017. En plus d’une solide expérience dans le secteur aérien, la riche connaissance pratique de Stefano dans le domaine de la maintenance avion, du support client et des opérations, apportera une énorme valeur ajoutée à ATR et à ses opérateurs.

Stefano est titulaire d'un Master of Science en ingénierie aéronautique de l'Université polytechnique de Milan (Politecnico di Milano), d'un master en administration des affaires (MBA) et d'un master en stratégie d'innovation technologique et de conception (MTDSI).

