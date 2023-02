Elixir Aircraft : un premier client américain

Article publié le 20 février 2023 par David Dagouret

La société Cirrus Aviation commande dix exemplaires de l'Elixir.

Elixir Aircraft a annoncé avoir signé un contrat de commande avec son premier client américain, Cirrus Aviation. Cirrus Aviation est un organisme de formation au vol professionnel et est un centre de maintenance certifié de la FAA basé à Sarasota, en Floride. L'équipe de Cirrus Aviation s'est rendue à La Rochelle pour passer une semaine d'essais en vol et de formation à la maintenance sur l'Elixir.



L'équipe de Cirrus Aviation qui s'est rendue à La Rochelle était composée de cinq personnes, dont la direction, les pilotes et la maintenance. Les trois jours complets ont consisté en 20 heures de vols d'essai, et de nombreuses heures de formation sur tous les aspects de la maintenance. Notamment les contrôles aux 100, annuités et 1000 heures, ainsi que les recommandations du constructeur.



Après cette semaine passée chez Elixir Aircraft, Cirrus Aviation a confirmé son engagement à commander dix appareils. Deux nouveaux appareils par an pendant les cinq prochaines années et les deux premiers étant livrés à Sarasota plus tard cette année.



David Cattin, PDG et fondateur de Cirrus Aviation, a déclaré : "Nous avons suivi de près l'évolution de l'Elixir. La polyvalence, la sécurité et le coût d'exploitation extrêmement bas de ce nouvel avion de 4ème génération vont constituer un excellent outil de formation et un investissement pour notre formation au vol FAA Part 141. C'est pour ces mêmes raisons que nous avons décidé de passer une première commande de deux appareils à l'EAA Airventure Oshkosh en 2022. L'expérience complète a été très professionnelle et extrêmement instructive. Elle nous a permis de mieux comprendre et d'avoir confiance dans l'Elixir en tant qu'avion d'entraînement polyvalent, avec d'énormes économies en termes de temps et de coûts de maintenance."



Cyril Champenois, CSO, Elixir Aircraft a déclaré : "Ce temps passé avec l'équipe de Cirrus Aviation a été inestimable. Nous avons appris les difficultés auxquelles une école de pilotage doit faire face lorsqu'elle exploite une flotte importante d'avions volant 1200 heures chacun par an. Compte tenu de la facilité de maintenance de l'Elixir et du faible coût du carburant mogas, l'Elixir va changer la donne pour Cirrus Aviation. L'entreprise pourra effectuer plus d'heures de vol grâce à la réduction du temps passé à l'atelier avec l'Elixir, et injecter plus d'argent dans ses résultats."





