J'irai voler chez vous en ULM : la base de Saint-Benoît-sur-Loire (LF4552)

Article publié le 23 février 2023 par David Dagouret

Je suis ravi de partager avec vous mon récit d'un vol en ULM entre l'aérodrome de La Ferté-Alais et la base ULM de Saint-Benoît-sur-Loire.

Il y a quelques années, je me suis lancé dans l'aventure de passer mon brevet de pilote ULM et je vous ai partagé mon expérience dans mes récits intitulés "Et si je devenais pilote d'ULM". En décembre 2022, je vous ai annonçé avoir obtenu mon brevet et ma licence de pilote ULM Multiaxes. Depuis, je vole en solo afin de m'exercer mais surtout, je découvre de nouveaux horizons et je suis ravi de partager avec vous mes nouvelles chroniques : "J'irai voler chez vous en ULM."

Le 17 février dernier, j'ai réalisé une navigation en ULM multiaxes entre l'aérodrome de la Ferté-Alais et la base ULM de Saint-Benoît-sur-Loire. Je suis ravi de partager avec vous cette aventure.

Le ciel était très couvert en région parisienne, mais je me suis tout de même rendu à l'aérodrome de La Ferté-Alais ; les prévisions météorologiques prévoyaient en effet une belle amélioration en milieu d'après-midi.

Après avoir effectué les vérifications d'usage sur l’appareil, j’ai décollé de la piste 09 de La Ferté-Alais et j'ai rapidement atteint une altitude de 1400 ft (environ 430m). J’ai pris la direction du sud en suivant une ligne à haute tension. J'ai volé quelques minutes et je suis arrivé dans le Loiret où le soleil a alors daigné apparaître. Après avoir atteint mon altitude de croisière de 2000 ft (environ 600m), j’ai contacté les contrôleurs aériens sur Seine Info : c’est vraiment agréable et sécurisant de voler en étant suivi par ces anges gardiens.

Puis, j’ai navigué à proximité de Beaune-La-Rolande et Bellegarde, toujours dans le Loiret.

Le temps est rapidement passé, et je voyais déjà la Loire devant moi. Il était temps de quitter le contrôle et de passer sur la fréquence club : 123.500. J’ai pris la direction de la verticale du terrain afin de vérifier la piste en service.

Pour information, la base de Saint-Benoît-sur-Loire (LF4552) est un terrain ULM ouvert à tous les types d’appareils légers. Son altitude est de 367 ft (112m) et son tour de piste se fait à environ 870 ft (265m) par le sud-est pour ne pas survoler le village de “Les Places”. L’orientation de la piste en herbe est 04-22 avec pour dimensions 220 mètres de long par 20 mètres de large. La piste préférentielle est la piste 04. Le seuil de piste est décalé de 80 m en 04.

Je me suis donc annoncé à 5 minutes de la verticale du terrain et j’ai entendu à la radio qu’un appareil était présent dans le tour de piste 04. Une fois au-dessus du terrain, j’ai regardé la manche à air. J’ai remarqué que le vent provenait du nord-est et qu’effectivement la piste 04 était en service.

J'ai enclenché un virage en douceur pour me diriger vers le début de l’étape de vent arrière de la piste 04 et j'ai entamé ma descente. Malgré le soleil qui se trouvait face à moi et la préparation de mon atterrissage, je me suis aperçu que le paysage était vraiment magnifique, avec la Loire coulant à quelques mètres de la base ULM de Saint-Benoît-sur-Loire.

L'atterrissage s'est déroulé sans problème avec, encore une fois, une finale sublime au-dessus du plus long fleuve de France. J’ai stationné mon appareil et j'ai été accueilli par deux pilotes sympathiques du club ULM du Val de Loire.

Nous avons discuté de notre passion commune pour l'aviation, échangeant des histoires et des anecdotes de vol. J'ai également eu l'occasion de découvrir un joli Savannah S “NASA” ainsi que les infrastructures de l'aérodrome.

En somme, ce vol solo en ULM multiaxes a été une expérience mémorable. Il m'a permis de découvrir de nouveaux horizons, de rencontrer des passionnés d'aviation et de vivre une aventure unique. Je recommande vivement cette expérience à tous ceux qui ont la passion de l'aviation et qui cherchent à découvrir de nouveaux horizons.