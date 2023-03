L'armée de l'air indonésienne reçoit son premier C-130J

Article publié le 28 février 2023 par David Dagouret

Il s'agit du premier des cinq appareils commandés par l'Indonésie à Lockheed Martin.

Lockheed Martin a livré le premier des cinq avions de transport tactique C-130J-30 Super Hercules à l'armée de l'air indonésienne (IDAF) au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 21 février dernier.

Les nouveaux C-130J-30 de l'IDAF offrent une capacité de chargement, une vitesse, un rayon d'action, une puissance et des performances accrues, ainsi que des coûts d'exploitation réduits par rapport aux anciens C-130, afin de répondre au large éventail de missions de l'IDAF pour les décennies à venir. Ces nouveaux C-130J-30 élargissent la capacité de l'IDAF à s'associer à des missions et à des possibilités d'entraînement avec des alliés et des forces régionales qui utilisent également des Super Hercules.

À ce jour, plus de 520 C-130J ont été livrés. Le C-130J Super Hercules est exploité par 26 opérateurs dans 22 pays.

Rod McLean, vice-président et directeur général des programmes de mobilité aérienne et de missions maritimes chez Lockheed Martin a déclaré : "Les équipages de l'armée de l'air indonésienne font depuis longtemps confiance au C-130 pour soutenir les missions les plus difficiles auxquelles l'Indonésie et les autres nations du Pacifique sont confrontées. Cette nouvelle ère d'opérations Super Hercules soutient l'Indonésie dans la réussite de ses missions avec une flotte de transport aérien hautement adaptée qui garantit que les équipages de l'IDAF peuvent soutenir n'importe quelle tâche - n'importe où, n'importe quand - avec plus de puissance, de force et de capacité pour les décennies à venir."

