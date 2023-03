LATAM renouvelle sa flotte

Article publié le 28 février 2023 par David Dagouret

Elle prévoit de terminer l'année 2023 avec 31 appareils de la famille A320neo.

Le groupe LATAM va de l'avant avec le renouvellement de sa flotte, annonçant que d'ici fin 2023, il aura 31 appareils de la famille A320neo en exploitation.

L'achat d'appareils Airbus supplémentaires permettra au groupe de disposer de plus de 100 appareils A320neo, A321neo et A321XLR d'ici la fin de la décennie. Aujourd'hui, LATAM Group dispose de 16 Airbus A320neo en exploitation et prévoit de prendre livraison de 15 autres appareils Airbus cette année, dont le premier A321neo de sa flotte. Le premier A321XLR sera livré en 2025.

Le groupe LATAM dispose actuellement de 311 avions, 57 avions de passagers Boeing (modèles 767, 777 et 787) et 238 avions Airbus (modèles A319, A320, A320neo et A321). En outre, LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia et LATAM Cargo Brazil disposent d'une flotte combinée de 16 avions cargo, qui passera progressivement à 20 avions cargo d'ici 2024.

Sur le même sujet