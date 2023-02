My SKpad : l'application dédiée aux pilotes d'aviation légère

Article publié le 8 février 2023 par David Dagouret

Cette application permet d'organiser les escales des pilotes depuis les aérodromes.

My SKpad a été lancée en 2020 et elle a pour mission simple : simplifier l'organisation des escapades touristiques par les airs aux pilotes d'aviation légère. My SKpad est téléchargeable gratuitement depuis l'App Store et Google Play.

Les expériences touristiques publiées (Hôtels, gîtes, restaurants et loisirs) sont à moins de 2 km d'un aérodrome où viennent y chercher leurs clients pour leur simplifier la mobilité après l'atterrissage.

En 2021, l'application a encore renforcé son offre en proposant un réseau de taxis et VTC couvrant100 % des aérodromes du territoire et proposant aussi de nombreux loueurs (Vélos, vans, voitures). En 2022, les expériences proposées ont dépassé les frontières françaises pour proposer également de belles escapades en Europe. En 2023, l'application a évolué encore et gagne en simplicité d'utilisation. Elle propose aussi à chaque pilote inscrit de communiquer son avis sur les expériences publiées et de créer son espace personnel avec ses favoris pour les retrouver en 1 clic.

L'application My SKpad a déjà enregistrée plus de 3 800 téléchargements et propose plus de 500 adresses touristiques.

En tant que pilote ULM, je ne manquerais pas de tester cette application, lors de mon prochain vol.