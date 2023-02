Nice Côte d'Azur étoffe son réseau à l'international pour la saison été 2023

Article publié le 22 février 2023 par David Dagouret

La nouvelle saison été 2023 offrira 21 nouveautés dont 9 nouvelles destinations.

Progressivement, Nice Côte d’Azur reconstitue son réseau tout en l’étoffant, offrant une palette de destinations cohérentes pour satisfaire les attentes des azuréens comme des visiteurs du monde entier. Si le programme peut encore évoluer, il se compose déjà de 111 destinations, vers 42 pays. Et un nombre record de 10 long-courriers, dont 6 vers l’Amérique du Nord, avec 2 routes vers le Canada et désormais 4 vers les Etats-Unis, à la faveur de la reprise de la ligne de et vers Atlanta opérée par Delta Airlines.



Si beaucoup de lignes opérées cet été l’étaient déjà l’été dernier et se trouvent maintenues en raison de leur pertinence, notamment pour les axes transversaux en France ou pour les grandes destinations européennes, la nouvelle saison offre 21 nouveautés dont 9 nouvelles destinations :

Atlanta (Delta Airlines);

Bari (easyJet);

Birmingham (Jet2.com);

Bruxelles-Charleroi (Volotea);

Constantine (Air Algérie);

La Valette (Air Malta);

Paris-Beauvais (easyJet);

Riyad (Saudia);

Tampere (Air Baltic).

Ce programme comporte également 3 annualisations de lignes (Tunis, avec Transavia France, Bordeaux et Venise, avec Volotea). De mai à octobre, Nice sera relié à Montréal, avec Air Canada et Air Transat, à raison de 5 à 7 rotations par semaine. D’avril à octobre, New-York sera accessible avec jusqu’à 3 vols par jour, opérés par United Airlines, Delta Airlines et La Compagnie. Enfin, grande nouveauté de la saison, Delta Airlines nous relie à nouveau par un vol direct à son hub d’Atlanta, en quotidien, de mai à septembre, offrant au territoire une porte d’entrée exceptionnelle vers toute l’Amérique du Nord et l’Amérique latine.



Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "La croissance continue de notre réseau en provenance ou à destination de l’Amérique du Nord est une excellente nouvelle pour les Azuréens et pour notre territoire, tant ces lignes offrent d’opportunités de voyages de loisirs ou d’affaires et d’échanges entre nos deux pays. Cette confiance renouvelée, et même accrue, des compagnies aériennes illustre parfaitement notre stratégie axée sur une connectivité la plus directe possible pour les azuréens et des liaisons aériennes soutenant le tourisme de qualité souhaitée par notre territoire."



Outre le retour de l’A380 d’Emirates, qui opère en quotidien entre Nice et Dubaï, 3 autres long-courriers vers les pays du Golfe sont au programme de cet été : le Bahreïn, avec Gulf Air (2 rotations hebdomadaires entre juin et septembre), Koweït, avec Kuwait Airways (2 rotations hebdomadaires entre juin et septembre) et Riyad, avec Saudia (3 rotations hebdomadaires du 16 juin au 30 septembre). Avec ces quatre destinations, qui drainent un visitorat particulièrement recherché par les professionnels du tourisme azuréens, Nice Côte d’Azur retrouve l’intégralité de son offre de destinations vers les Pays du Golfe.



Pour rappel, le programme Eté 2022 comportait 107 destinations vers 40 pays et 9 long-courriers.

