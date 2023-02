Nile Air signe un accord avec AFI KLM E&M

Article publié le 10 février 2023 par David Dagouret

La compagnie égyptienne choisit AFI KLM E&M pour la maintenance des ses Airbus A320.

AFI KLM E&M et Nile Air ont annoncé la conclusion d'un accord de support équipements sur mesure pour la flotte de 6 A320-200 de la compagnie égyptienne. L'ensemble des solutions conçues par AFI KLM E&M couvrira une gamme étendue d'équipements, notamment divers éléments essentiels tels que les accessoires et les LRU pour les moteurs CFM56-5B et IAE V2500.

Mohamed Nagy, PDG de Nile Air, a déclaré : "la proximité et les relations constructives entre nos deux groupes. Au cours de nos précédentes coopérations, les équipes d'AFI KLM E&M ont prouvé leur capacité à concevoir et mettre en œuvre des solutions performantes adaptées à nos besoins précis. Il ne fait aucun doute que leur support des équipements A320 apportera une valeur ajoutée tangible à nos opérations, contribuant à assurer une disponibilité optimale de notre flotte."

Géry Mortreux, EVP Air France Industries, a déclaré : "Nous sommes très fiers que Nile Air fasse à nouveau appel à nos services, et nous nous engageons pleinement à fournir un support de premier plan pour soutenir le développement de cette jeune et dynamique compagnie aérienne. Le choix de Nile Air est d'autant plus gratifiant qu'il illustre la capacité de nos équipes à construire des relations de qualité, sur un socle de confiance et d'écoute dans la durée."