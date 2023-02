Norse Atlantic nomme Charles Duncan au poste de président de la compagnie

Article publié le 17 février 2023 par David Dagouret

Norse Atlantic Airways annonce la nomination de Charles Duncan en tant que Président de la compagnie. Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, ayant déjà occupé des postes de cadre supérieur chez Westjet, Swoop, United Airlines et Continental Airlines.

Ce rôle nouvellement créé au sein de la compagnie aérienne se concentrera sur les principaux domaines de l'entreprise, notamment les ventes, les opérations, le réseau et la gestion du personnel.

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Je suis très heureux d'accueillir Charles Duncan au sein de Norse Atlantic Airways. Sa grande expérience dans le secteur renforcera notre équipe de Direction, notamment en cette période charnière où nous préparons notre programme de l'été 2023 et envisageons déjà l'hiver 2023 et au-delà. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Charles sur les sujets stratégiques majeurs de rentabilité d'ici la fin de l'année en poursuivant la construction d'un réseau et d'une structure organisationnelle robustes."

Charles Duncan a déclaré : "Norse Atlantic Airways est en passe de devenir la première compagnie aérienne low-cost long-courrier à succès et je suis très heureux de la rejoindre à ce stade important de sa croissance. Le travail pour atteindre le plein potentiel du modèle commercial de Norse Atlantic Airways est déjà bien entamé et je suis impatient de faire partie de cette entreprise dynamique et agile."

