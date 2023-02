Pipistrel choisit Lincoln Park Aviation comme distributeur américain

Article publié le 12 février 2023 par David Dagouret

Lincoln Park Aviation supervisera les ventes et services dans 15 états de l'est américain.

Pipistrel, une société de Textron, a annoncé que Lincoln Park Aviation (LPA), un fournisseur de services, d'entretien et de consultation en aviation générale, sera son distributeur pour 15 États de l'est des États-Unis.

Avec plus de 35 ans d'expérience dans l'aviation, LPA s'occupera de la vente et de l'assistance des avions Pipistrel à deux et quatre places, y compris le Velis Electro entièrement électrique et le Panthera, un avion à aile basse à quatre places conçu pour les vols à longue distance.

LPA supervisera les ventes et le service dans les États américains suivants : Connecticut, Delaware, New Hampshire, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Maryland, Massachusetts, Maine, Rhode Island, Pennsylvanie, Virginie occidentale, Virginie et Vermont.

Steve Mckenna, directeur des ventes et du marketing, Pipistrel a déclaré : "Lincoln Park Aviation partage la vision de Pipistrel qui consiste à apporter la prochaine génération d'avions aux États-Unis. Nous sommes ravis d'accueillir LPA dans la famille Pipistrel et nous n'avons aucun doute sur le fait qu'ils fourniront la plus haute qualité de service à nos clients à mesure que Pipistrel développera son réseau de vente et de distribution."

Frank Galella, président de LPA a déclaré : "Servir les clients américains de Pipistrel dans l'est des États-Unis est un honneur. Grâce à notre connaissance des marchés de l'aviation générale et des drones, nous sommes impatients de commencer à soutenir les clients de Pipistrel dans toute cette région. C'est passionnant de faire partie de l'avenir de l'aviation."