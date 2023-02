PLAY présente son bilan pour l'année 2022

Article publié le 20 février 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a réalisé un chiffre d'affaires de 140 millions USD en 2022.

PLAY a annoncé son bilan pour l'année 2022. Ainsi, la compagnie islandaise a transporté un total de 789 000 passagers. Son coéfficient de remplissage pour l'année 2022 a atteind 79,7%. Les revenus de l'année complète ont atteint 140 millions USD contre 16 USD millions en 2021.



L'effet négatif des perturbations météorologiques en Islande en décembre a engendré 2,2 millions USD de pertes et de dépenses supplémentaires.



La trésorerie au 31 décembre 2022 s'élevait à 36,2 millions de dollars, y compris la trésorerie affectée. Le ratio de fonds propres était de 11,6% et la société n'a pas de dette externe portant intérêt. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) était négatif en 2022 de 44 millions USD contre 25 millions USD négatifs en 2021. Le résultat net a été négatif de 45,5 millions de dollars en 2022 par rapport à 22,5 millions de dollars en 2021.



Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer une forte croissance de notre base de revenus et de notre coefficient de remplissage au quatrième trimestre 2022. Au cours des derniers mois, nous avons atteint un taux de remplissage plus élevé que la plupart des compagnies aériennes avec lesquelles nous nous comparons et nous nous félicitons de notre ponctualité.



Le dernier trimestre 2022 a été un succès opérationnel, avec près de 250 000 passagers transportés et un taux de remplissage atteignant 80,3%. PLAY a une situation financière saine et une trésorerie à l’équilibre. En 2022, nous gérons toujours l'entreprise à perte, mais il fallait s'y attendre étant donné le fait que nous sommes une start-up dans une période de forte croissance avec l'ajout d'avions à notre flotte, de destinations, et de personnel. Nous observons cependant des signes clairs et positifs qui montrent que nous sommes sur la bonne voie et que nous verrons bientôt un retour sur investissements au fur et à mesure de notre présence accrue sur le marché.



Nous avons très bien réussi à contrôler notre niveau de coûts et il est très satisfaisant de constater que les revenus commencent désormais à augmenter, Nous avons observé une tendance très positive des revenus ancillaires au cours du dernier trimestre avec également la montée en puissance réussie de nos opérations de fret, et nous avons lancé de nouvelles solutions numériques conçues pour augmenter nos revenus annexes ainsi que notre niveau de service. L'année commence avec des tendances de réservation très fortes et une recette unitaire en hausse, ce qui nous donne l'assurance que notre base de revenus mûrit et se développe positivement. Notre capacité globale à l'été 2023 augmentera de près de 77% par rapport à l'été 2022 et nous prévoyons l'ajout de quatre nouveaux avions à notre flotte, ainsi que l'accueil d'environ 200 nouveaux membres d'équipe."