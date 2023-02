Pose de la première pierre du futur 5e escadron de chasse Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace

Article publié le 4 février 2023 par David Dagouret

Mercredi 1er février 2023 a eu lieu, sur la Base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » - Orange (BA 115) la pose de la première pierre des infrastructures dédiées à l’accueil du 5e escadron de chasse Rafale. Cet escadron conventionnel polyvalent, équipé de Rafale C monoplaces standard F3R, sera opérationnel à l’été 2024.

La création de ce nouvel escadron s’inscrit dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 et fait suite au retrait définitif des Mirage 2000C à l’été 2022. Par leur polyvalence, les Rafale C sont en mesure d’assurer l’ensemble des missions de l’aviation de chasse (défense aérienne, projection, attaque au sol, reconnaissance…)

L’implantation de ce nouvel escadron sur la BA 115 témoigne de l’engagement de l’armée de l’Air et de l’Espace sur ce site stratégique pour la Posture permanente de sûreté aérienne (PPSA). Actuellement, en attendant l’arrivée définitive des avions et équipages Rafale C à l’été 2024, la PPSA est assurée par les hélicoptères Fennec de la BA 115, renforcés par des détachements d’avions de chasse (Rafale et Mirage).

Les équipages et personnels de maintenance qui armeront le nouvel escadron sont en formation sur les bases aériennes de Saint-Dizier et de Mont-de-Marsan au sein des unités Rafale.

L’accueil de ce 5e escadron nécessite de nombreux travaux (démolition, reconstruction et réhabilitation) pilotés par le Service d’infrastructure de la défense (SID). Le budget de l’ensemble de cette opération d’envergure est de 154,1 millions d’euros. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025.