Réouverture du Lounge Premium de Qatar Airways à Paris

Article publié le 17 février 2023 par David Dagouret

S'étendant sur plus de 1 000m2 à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, le salon est équipé de deux salons et peut accueillir plus de 200 passagers.

Qatar Airways rouvre son salon Premium à l'aéroport Paris-CDG venant renforcer l’expérience passagers des 3 vols quotidiens de la compagnie entre Paris et Doha.

Le salon Premium qui s'étend sur 1 000 m², comprend toutes les installations que la compagnie déploie à travers son réseau, y compris The Brasserie et The Global Deli, des salles de prière, un centre d'affaires, des douches, une connexion Wi-Fi et des sièges zonés pour une capacité de plus de 200 convives. Ce salon est accessible au passagers Premium de la compagnie et les partenaires éligibles de l'alliance oneworld.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Cette étape importante illustre notre implication sur l'amélioration continue de nos produits et de notre service. Il s’agit de la cinquième réouverture du salon Premium de Qatar Airways à travers notre réseau international en pleine croissance. Cela démontre une fois de plus notre engagement à fournir des services inégalés à nos clients, notamment en France."

