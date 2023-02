Textron Aviation ajoute une nouvelle option pour son Cessna Skycourier

Article publié le 10 février 2023 par David Dagouret

Un kit de gravier est maintenant disponible pour ce nouveau bimoteur.

Textron Aviation a annoncé qu'elle proposait désormais un kit de gravier pour son nouveau turbopropulseur bimoteur de grande capacité Cessna SkyCourier, qui donne aux clients la possibilité d'exploiter leur appareil sur des pistes en gravier dans le monde entier. Les premières livraisons du SkyCourier avec l'option installée commenceront dans le courant du mois.

Le Cessna SkyCourier est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc, une société de Textron Inc. Cet avion de conception épurée a obtenu la certification de type de la Federal Aviation Administration (FAA) en mars 2022 et les premières livraisons ont eu lieu deux mois plus tard.

Cette option supplémentaire pour le SkyCourier ouvre la voie à une utilisation ultérieure sur les marchés mondiaux par une variété de clients, y compris les agences gouvernementales, les forces de l'ordre et les militaires, les opérateurs d'ambulances aériennes, les transporteurs de fret, les entreprises et les organisations humanitaires.

