Aerolineas Argentinas signe deux nouveaux contrats avec AFI KLM E&M

Article publié le 1 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie nationale d'Argentine continue de faire appel à l'expertise et aux solutions d'AFI KLM E&M pour ses besoins en matière de maintenance moteur.

AFI KLM E&M et Aerolineas Argentinas étendent leur relation de longue date en concluant deux contrats de maintenance dédiés, pour les moteurs CFM56-7B et CF6-80E1 de la compagnie argentine. Les solutions de maintenance concernées couvriront une flotte de 37 avions/74 moteurs pour le CFM56-7B et 8 avions/16 moteurs pour le CF6-80E1, y compris les services de réparation et de visites en atelier.

Diego Georgiadis, Directeur Technique d'Aerolineas Argentinas, a déclaré : "la richesse de l'histoire de notre compagnie avec AFI KLM E&M, un partenaire qui a toujours été à l'écoute de nos besoins et qui nous a proposé des services personnalisés et efficaces. L'expertise, la réactivité et la disponibilité de leurs équipes, ainsi que leur capacité à comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que compagnie aérienne, nous apportent une grande tranquillité d'esprit et la garantie de services de soutien optimaux, tant d'un point de vue financier qu'opérationnel."

Paul-Antoine Vivet, VP Sales Americas d'AFI KLM E&M, a déclaré : " Nous sommes honorés et ravis qu'Aerolineas Argentinas fasse à nouveau appel à nos services. Cette confiance renouvelée de la part d'une compagnie aérienne de l'envergure d'Aerolineas Argentinas illustre la qualité et la pertinence de nos services, tant d'un point de vue technique qu'économique, ainsi que l'engagement de nos équipes à assurer la satisfaction de nos clients. "

Ton Dortmans, EVP KLM Engineering & Maintenance, a déclaré : "AFI KLM E&M est un acteur majeur sur le marché de la maintenance de ce type de moteurs et la relation de longue date entre Aerolineas Argentinas et AFI KLM E&M démontre le haut niveau de service et la compétitivité de nos solutions adaptées pour la maintenance des moteurs. Grâce à ces contrats, les ingénieurs et techniciens hautement qualifiés d'AFI KLM E&M continueront à prendre soin des moteurs d'Aerolineas Argentinas."