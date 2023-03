Air Tahiti Nui proposera toute l'année sa liaison entre Seattle et Paris

Article publié le 24 mars 2023 par David Dagouret

Air Tahiti Nui opérera sa nouvelle liaison de Papeete vers Paris-CDG via Seattle-Tacoma toute l’année.

Après l’inauguration de la route Papeete - Seattle le 4 octobre dernier et l’annonce d’une extension vers Paris du service bi-hebdomadaire pour la période Été 2023, Air Tahiti Nui a annoncé l'extension de la route Papeete - Paris via Seattle pour la prochaine saison Hiver IATA.

A partir du 12 juin 2023, cette nouvelle desserte vers et depuis Paris sera couplée aux cinq rotations programmées via Los Angeles, permettant à Air Tahiti Nui de proposer un total de sept vols par semaine entre Paris et Papeete de juin à septembre 2023.

Nouveau programme de la saison Eté Paris - Papeete via Seattle en heures locales :

Départ Paris 12h05, arrivée Seattle 13h20 le mercredi et dimanche

Départ Seattle 15h20, arrivée Papeete 21h50 le mercredi et dimanche

Départ Papeete 23h35, arrivée Seattle 12h00 +1 le lundi et vendredi

Départ Seattle 14h30, arrivée Paris 09h00 +1 le mardi et samedi

Pour la prochaine saison Hiver qui débute le 29 octobre 2023, les horaires* évolueront comme suit :

Départ Paris 11h35, arrivée Seattle 12h50 le jeudi et dimanche

Départ Seattle 14h50, arrivée Papeete 22h20 le jeudi et dimanche

Départ Papeete 23h35, arrivée Seattle 11h00 +1 le mardi et vendredi

Départ Seattle 13h00, arrivée Paris 07h30 +1 le mercredi et samedi

Mathieu BECHONNET, Directeur Général d'Air Tahiti Nui a déclaré : "L'ouverture de la nouvelle liaison directe Tahiti-Seattle est déjà une belle réussite pour Air Tahiti Nui. Prolonger ce service vers/de Paris pour l’été est un moyen pour nous d’offrir encore plus d’options à notre clientèle basée en Métropole pour rejoindre les Etats-Unis ou Tahiti. Notre décision de passer à un service toute l'année est rendue possible aujourd'hui grâce à l’accueil positif que nous recevons sur le marché. Nous sommes vraiment ravis des opportunités commerciales que ce nouveau hub représente pour nous et du dynamisme que cela apporte à nos opérations."

Lance LYTTLE, Directeur Général de l’Aéroport International de Seattle Tacoma a déclaré : "Nous sommes fiers d’être la deuxième porte d'entrée d'Air Tahiti Nui en Amérique du Nord, et ce nouveau vol toute l'année vers Paris vient compléter la route Seattle-Tahiti. Que vous voyagiez juste entre Paris et Seattle ou que vous transitiez entre Paris et la Polynésie française, nous nous réjouissons de vous accueillir à Seattle et de vous inviter à découvrir notre nouvelle installation pour les arrivées internationales."





