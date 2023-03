ASL Airlines France continue à se renforcer vers l’Algérie

Article publié le 12 mars 2023 par David Dagouret

ASL Airlines annonce la reprise des vols vers Oran au départ de Perpignan à partir du 27 juin.

Lancée en 2018, la ligne aérienne Perpignan – Oran avait été suspendue en 2020 en raison de la crise du Covid-19 et des restrictions de déplacement liées à la pandémie.

Avec la reprise de la ligne Perpignan-Oran, ASL Airlines France desservira cet été 5 destinations en Algérie avec 9 liaisons aériennes au départ de la France vers les villes algériennes d’Alger, Oran, Constantine, Annaba, Béjaïa.

La Ligne Perpignan-Oran commencera le 27 juin avec 2 vols par semaine chaque mardi et jeudi pendant la saison été qui s’étend jusqu’au 28 octobre. Les vols seront opérés en Boeing 737-700 et 800 (respectivement de 147 et 186 sièges).

Jonathan Raimbault, directeur commercial et du programme d’ASL Airlines France a déclaré : "La reprise de la ligne Perpignan-Oran était très attendue autant à Perpignan qu’à Oran. Elle répond aux besoins de liaisons aériennes entre ces deux villes et plus largement entre l’Occitanie et l’Oranie qui entretiennent des liens de proximité forts. Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau satisfaire cette demande avec une desserte renforcée."





