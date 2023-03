Avia Aviation reçoit son premier P-Mentor de Tecnam

Article publié le 9 mars 2023 par David Dagouret

Cet appareil a été livré lors du salon aéronautique d'Avalon.

Avia Aviation, école de pilotage basée à Moorabbin, a reçu les clés du premier Tecnam P-Mentor d'Australie. Cette livraison a eu lieu lors du cérémonie au salon aéronautique d'Avalon en Australie.

Walter de Costa, directeur général des ventes de Tecnam, a déclaré : "Le P-Mentor est le seul avion d'entraînement biplace certifié IFR, FAR/EASA : "Le P-Mentor est le seul avion d'entraînement biplace certifié IFR, FAR/EASA. Il est technologiquement avancé, sûr et facile à piloter, avec une option de parachute balistique pour l'ensemble de l'appareil. Il permet aux écoles de pilotage d'emmener un élève de l'initiation à la licence commerciale et à la qualification de vol aux instruments, pour une fraction du coût d'acquisition et d'exploitation des avions concurrents. Le P-Mentor a attiré beaucoup d'attention lors du salon aéronautique et nous espérons annoncer bientôt d'autres ventes en Australie."

Charles Gunter, PDG d'Avia, a déclaré : "Lors d'une visite à l'usine Tecnam l'année dernière, le P-Mentor a vraiment attiré mon attention, en tant qu'appareil d'entraînement parfait pour les pilotes de demain. Il a un look époustouflant, un intérieur digne d'une voiture de sport et le meilleur ensemble avionique Garmin qu'un élève puisse jamais demander. L'exploitation d'une flotte Tecnam permet d'économiser jusqu'à 10 tonnes de CO2 pour chaque pilote commercial diplômé, ce qui est de plus en plus important pour nous tous. Il s'agit du premier des nombreux avions Tecnam que nous proposerons à nos élèves".





