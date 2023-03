Cathay Pacific Cargo devient Cathay Cargo

Article publié le 1 mars 2023 par David Dagouret

Ce changement s'inscrit dans le cadre de la refonte de son identité globale entrepris par le Groupe.

Cathay Cargo devient la nouvelle identité de marque de l’activité de fret du Groupe Cathay. Ce changement s'inscrit dans le cadre de la refonte de son identité globale entrepris par le Groupe et renforce la forte association entre la marque et les perceptions de ses clients. Cathay Cargo s'aligne sur le même objectif, la même vision et les mêmes valeurs que la marque principale Cathay et toutes ses marques subsidiaires, notamment Cathay Pacific, la compagnie aérienne régulière pour le transport de passagers, et Cathay, l'offre lifestyle du Groupe.

Cathay Cargo s’engage sur un investissement continue pour améliorer ses services et a récemment introduit un certain nombre de solutions innovantes, notamment Cathay Priority et Cathay Pharma. Un rafraîchissement de Cathay Mail est également prévu en mars.

Cathay Cargo a investi dans la technologie ces dernières années. Notamment Ultra Track un service multidimensionnel de suivi et de localisation qui fournit aux clients des informations en temps quasi-réel sur le trajet de l'expédition de l'aéroport de départ à l'aéroport de réception grâce à des enregistreurs de données Bluetooth à faible consommation d'énergie, et de Click & Ship, un service de réservation en ligne intuitif disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec traitement et confirmation instantanés.

Ronald Lam, Directeur Général du Groupe, a déclaré : "L'activité de fret a joué un rôle essentiel dans le succès du groupe Cathay depuis 1946, date à laquelle nous avons effectué notre première expédition entre la Chine et l'Australie. Nos services de fret opèrent à partir de notre base de Hong Kong, qui est aussi la plate-forme internationale de fret aérien la plus fréquentée du monde. Nous poursuivons nos investissements en matière de fret à Hong Kong et dans la région de la Grande Baie pour un avenir prometteur, c'est donc un moment opportun pour aligner notre activité cargo sur notre marque principale. Ce changement de marque reflète l'engagement de notre activité Cargo envers la même ambition « Move Beyond » que le Groupe tout en nous appuyant sur l’atout pour lequel la marque Cathay est connue depuis longtemps : offrir des services de pointe à nos clients."

Tom Owen, Directeur Cargo, a déclaré : "Cathay Cargo continue d'innover en matière de solutions, de services et de technologies pour ses clients, dans le but de devenir l'une des plus grandes marques de services au monde. Les investissements continus dans la technologie et la logistique nous permettent de consolider notre position d'acteur de premier plan dans le secteur."





Sur le même sujet