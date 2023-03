Décès de l'astronaute Jean-Jacques Favier

Article publié le 28 mars 2023 par David Dagouret

Jean-Jacques Favier fut le sixième astronaute français à être allé dans l’espace.

Né le 13 avril 1949 à Kehl, en Allemagne, Jean-Jacques Favier intègre l’Ecole nationale supérieure d’électrochimie et d’électrométallurgie (ENSEEG) à Grenoble, en 1971. Il obtient un doctorat en ingénierie de l’Ecole des mines de Paris ainsi qu’un doctorat en physique et métallurgie de l’université Joseph-Fourier-Grenoble 1 en 1977.

Ingénieur-chercheur au CEA, Jean-Jacques Favier est sélectionné en septembre 1985 comme astronaute expérimentateur par le CNES. Il tisse très vite des liens très forts avec les équipes des vols habités du CNES en étant responsable scientifique du four spatial MEPHISTO qui a volé plusieurs fois sur la navette spatiale américaine. En septembre 1992, il est retenu comme astronaute de réserve pour la mission STS-65 de Columbia, du 8 au 23 juillet 1994. Puis, en 1995, il est désigné comme spécialiste de charge utile pour l'expérience L.M.S. (Life and Microgravity Spacelab) lors du vol STS-78 de la navette Columbia, qui emporte le laboratoire Spacelab ; il passe 16 jours, 21 heures et 48 minutes sur orbite, du 20 juin au 7 juillet 1996, devenant ainsi le premier scientifique français à avoir séjourné dans l'espace. Lors de sa mission, responsable de plus de 30 expériences de physique, il participe aussi à une douzaine d’expériences de physiologie comme sujet.

Après sa carrière d’astronaute, Jean-Jacques s’est engagé dans la recherche et l’éducation. Il a notamment contribué à la collaboration entre l'Institut Clément Ader-Albi et l'équipe du CNES en charge du projet SpaceShip FR, dont l’objectif est de développer des moyens de recherche et des technologies en vue de la préparation d’une future base lunaire et/ou martienne. Il a également été professeur honoraire à l’IMT Mines Albi. Jean-Jacques Favier est Chevalier de la Légion d’honneur.

Philippe Baptiste, président-directeur général du CNES a déclaré : "La disparition de l’astronaute Jean-Jacques Favier laisse un grand vide dans le monde spatial : le CNES perd l’un des siens. Premier scientifique français à être allé dans l’espace, je sais qu’il marquera de son empreinte les futures générations et inspirera nombre d’entre nous."