Emirates intensifie ses opérations sur tous les continents

Article publié le 16 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie prévoit à nouveau d'accroître ses capacités, en offrant davantage de sièges disponibles.

Depuis le début de son année financière en mars 2022, Emirates a augmenté son offre de sièges opérations de 31 %. Alors que son programme d’été débute le 26 mars prochain, la compagnie prévoit à nouveau d'accroître ses capacités, en offrant davantage de sièges

disponibles.

Au cours des derniers mois, Emirates a planifié et mis en œuvre une croissance rapide de ses opérations, en ajoutant 251 vols hebdomadaires aux itinéraires existants, notamment à Lyon, où un vol quotidien à destination de Dubaï est de nouveau proposé depuis le 1er février. De plus, la compagnie a rétabli des services vers 5 villes, inauguré des vols vers une nouvelle destination, Tel Aviv, tout en continuant d’améliorer son service en vol et au sol.

Au cours des prochains mois, Emirates continuera à desservir l'Europe, l'Australie et l'Afrique avec des vols supplémentaires, tandis que les fréquences en Asie de l'Est reprendront vers de plus en plus de villes.

Le programme estival de l’A380 Emirates continue de développer ses opérations en A380 en réintroduisant son emblématique appareil à travers son réseau. A Nice, l’A380 effectuera son grand retour à partir du 1er juin. Il sera également progressivement déployé à Glasgow (à partir du 26 mars), Casablanca (à partir du 15 avril), Pékin (à partir du 1er mai), Shanghai (à partir du 4 juin), Birmingham (à partir du 1er juillet), Kuala Lumpur (à partir du 1er août) et Taipei (à partir du 1er août).



Les nouveautés par destination

Europe :

Amsterdam : De 14 à 19 vols hebdomadaires à partir du 2 avril.

Athènes : Ajout d'un service saisonnier quotidien pour répondre à la demande estivale entrele 1er juin et le 30 septembre.

Bologne : De 5 vols par semaine à un service quotidien à partir du 1er mai.

Budapest : Passage de 5 vols par semaine à un service quotidien à partir du 1er juin.

Londres : Début d'un deuxième service quotidien vers Londres Stansted le 1er mai. Les opérations d'Emirates à destination de Londres atteindront alors 11 vols quotidiens,comprenant 6 vols quotidiens vers Londres Heathrow et 3 vols quotidiens vers Gatwick.

Venise : Passage de 5 à 6 vols par semaine à partir du 26 mars, passant à un service quotidien à partir du 1er juin.

Afrique :

Le Caire : Passage de 25 à 28 vols par semaine d'ici le 29 octobre.

Dar es Salam : Passage de 5 vols par semaine à des vols quotidiens à partir du 1er mai.

Entebbe : Passage de 6 vols par semaine à des vols quotidiens à partir du 1er juillet.

Australie et Nouvelle-Zélande :

Les vols directs d'Emirates vers l'Australie reviendront aux fréquences pré pandémie pour Melbourne

à partir du 26 mars, Sydney à partir du 1er mai et Brisbane à partir du 1er juin.

Brisbane : La mise en place d’un service quotidien supplémentaire à partir du 1er juin portera les opérations d’Emirates à 14 vols par semaine en direction de Brisbane.

Christchurch : Reprise du service quotidien depuis Dubaï via Sydney à partir du 26 mars.

Melbourne : Ajout d'un troisième service quotidien vers Melbourne à partir du 26 mars via Singapour. Cela ajoute des vols en direction de Melbourne et rétablit la connectivité entreSingapour et Melbourne. Les deux autres vols quotidiens desserviront la ville de Melbournesans stop de/vers Dubaï.

Sydney : Ajout d'un troisième service quotidien sans escale à partir du 1er mai.

Asie :

Bangkok : Ajout d'un cinquième service quotidien à partir du 1er août.

Pékin : Reprise d'un service quotidien sans escale en Boeing 777-300ER à partir du 15 mars, qui sera effectué en A380 à compter du 1er mai. Un deuxième service quotidien commencera à partir du 1er septembre avec un A380.

Hong Kong : Ajout d'un vol quotidien sans escale à partir du 29 mars. Emirates proposera alors 14 vols hebdomadaires, incluant son service quotidien Dubaï-Bangkok-Hong Kong déjà existant.

Kuala Lumpur : Ajout d'un troisième service quotidien à partir du 1er juin.

Tokyo : Reprise des services vers Tokyo Haneda avec des vols quotidiens à partir du 2 avril. Cela porte les opérations d'Emirates au Japon à 21 vols quotidiens, comprenant un service quotidien A380 vers Tokyo-Narita et un service Boeing 777 quotidien vers Osaka.

Adnan Kazim, directeur commercial d'Emirates a déclaré : "Emirates continue d'étendre son réseau mondial et de déployer des capacités complémentaires pour répondre à la demande croissante de voyages à travers le monde. Le début de notre année financière a été relativement calme car nous avons freiné la montée de nos opérations jusqu'à ce que le programme de réhabilitation de la piste nord de l'aéroport international de Dubaï soit achevé en juin. Depuis juillet 2022, nous observons une croissance continue. La demande des clients a été très importante et les réservations pour les prochains mois sont quant à elles robustes. Chez Emirates, nous travaillons dur sur plusieurs fronts : pour retrouver notre capacité opérationnelle aussi rapidement que possible, tout en améliorant notre flotte et nos produits, afin de nous assurer que nos clients profitent toujours de la meilleure expérience possible. Jusqu'à présent, 4 de nos avions A380 ont été entièrement rénovés avec nos nouveaux intérieurs de cabine et nos nouveaux sièges de la Classe Économie Premium. Au fur et à mesure du déploiement du programme de rénovation et réaménagement de notre flotte, qui s’élève à 2 milliards de dollars, de nouveaux avions reconfigurés entreront en service."





Sur le même sujet