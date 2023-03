Le Belize reçoit un Cessna Grand Caravan Ex

Article publié le 9 mars 2023 par David Dagouret

Cet aéronef sera utilisé pour la patrouille maritime et les missions de recherche et de sauvetage.

Textron Aviation Inc. a annoncé la livraison d'un Cessna Grand Caravan EX de mission spéciale au ministère de la défense nationale et de la sécurité des frontières du Belize. Le contrat de vente militaire à l'étranger (FMS) a été exécuté par l'U.S. Army Contracting Command, Redstone Arsenal, Huntsville, Alabama.

Ce Grand Caravan EX est équipé d'un capteur électro-optique/infrarouge (EO/IR), d'une console de mission opérateur, de radios tactiques et d'une liaison de données. Textron Aviation assurera la formation des pilotes, des opérateurs de mission et de la maintenance, ainsi que la présence d'un représentant de service sur le terrain dans le pays.

Bob Gibbs, vice-président des ventes de missions spéciales a déclaré : "Le Grand Caravan EX livré au ministère de la défense nationale et de la sécurité des frontières du Belize sera utilisé comme plateforme multi-missions pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), l'évacuation des blessés (CASEVAC), la recherche et le sauvetage (SAR), la mobilité aérienne, les largages aériens légers et d'autres opérations si nécessaire. Il s'agit du premier Caravan EX au service du ministère de la défense nationale et de la sécurité des frontières du Belize."