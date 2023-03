Lecture : entre fiction et réalité

Article publié le 16 mars 2023 par David Dagouret

le nouveau livre de Jean-Paul Marcelin.

Jean-Paul Marcelin a exercé pendant près de quarante ans la fonction d'enseignant-chercheur à l'Université. A ce titre, il a produit cinq ouvrages scientifiques. Grand lecteur depuis toujours, il a bifurqué peu à peu vers l'écriture, grâce au temps libre laissé par sa retraite. Il présente ici son premier opus littéraire.



Entre fiction et rélité est subdivisé en trois histoires. La première est destinée aux passionnées d'aviation.

Extrait - Le dernier voyage



Chapitre 1.1 En guise de préambule

Je suis confortablement installé, un café à la main, dans le bureau du directeur général (DG) de la compagnie, situé au siège social, à Paris. Et ceci sur convocation pressante du grand chef, un bel homme, grand et massif, proche de la cinquantaine, cheveux grisonnants et regard perçant, que je connais personnellement pour l’avoir côtoyé de près à l’occasion de mon « grand accident » il y a très exactement dix ans, jour pour jour. Il a l’habitude d’aller droit au but et de s’exprimer dans un langage lapidaire et limpide, comme tous ceux qui commandent et sont obéis. C’est donc très direct, qu’il m’annonce ce qui suit.



« Marc, je vous considère finalement comme notre meilleur commandant de bord, et le plus expérimenté, et je ne suis pas sans savoir que vous allez prendre une retraite largement méritée dans deux semaines. Je n’ignore pas non plus que vous avez définitivement renoncé à toute rotation entre Paris et Santiago du Chili, et ce malgré vos origines natales chiliennes. Ceci après votre fameux et terrifiant accident sur cette ligne, qui eut alors un retentissement mondial, en ayant engendré le traumatisme et la petite polémique que nous connaissons. Vous étiez alors, à l’époque, je me souviens, bien soulagé de finir ensuite votre carrière exclusivement sur la liaison Paris - Los Angeles - Papeete.



Cependant, je vais vous demander un ultime service pour la compagnie. Le Président du Chili et sa famille doivent entreprendre un voyage à Paris dans une semaine, et pour pouvoir emprunter un vol direct entre Santiago et Paris, ils ont décidé de nous faire confiance en privatisant complètement la première classe d’un vol commercial. Connaissant votre réputation de commandant de bord émérite et vos origines, le Président demande expressément à ce que ce soit vous qui pilotiez cet Airbus A350. Il souhaite à cette occasion faire votre connaissance et voyager dans des conditions de sécurité optimales pour lui et sa famille. Et cela ne vaudra que pour le voyage aller du Président car, au retour, ils passeront par Madrid (vous connaissez les liens étroits du Chili avec l’Espagne) et emprunteront alors un vol direct Madrid – Santiago sur une autre compagnie....

La deuxième, quant à elle, est une pure ode à la nature, à la montagne et aux voyages. L'auteur décrit une fiction romancée ensuite une vie de rêves pour lui qui est né au Chili.



Enfin, dans la troisième partie, il partage avec les lecteurs son quotidien et donne les détailes sur sa réalité cauchemardesque.