Twin Jet proposera une nouvelle liaison depuis Marseille

Article publié le 21 mars 2023 par David Dagouret

A partir du 2 mai 2023, la compagnie aérienne lancera sa nouvelle liaison entre Marseille et Strasbourg.

Twin Jet, compagnie aérienne du transport régional, a annoncé qu'elle allait renforcer sa présence à Marseille en ajoutant Strasbourg à son programme de vols. Disponible à partir du 2 mai, la compagnie proposera quatre vols directs hebdomadaires entre la cité Phocéenne et la capitale Alsacienne.



Le programme des vols de Twin Jet entre Marseille et Strasbourg, à partir du 02 mai 2023 sera le suivant :



Départ à 10:30 de Marseille, arrivée à Strasbourg à 12:10 le mardi, mercredi et jeudi

Départ de Strasbourg à 12:40, arrivée à Marseille à 14:20 le mardi, mercredi et jeudi



Départ à 13:50 de Marseille, arrivée à Strasbourg à 15:30 le lundi

Départ à 16:00 de Strasbourg, arrivée à Marseille à 17:40 le lundi



Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "Marseille est une base très importante pour Twin Jet. Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de cette nouvelle ligne vers Strasbourg. Cette nouvelle offre s’inscrit dans une volonté globale de participer au développement du tissu économique local."





Sur le même sujet