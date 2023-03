Volotea revient sur les écrans Français avec une nouvelle campagne TV

Article publié le 12 mars 2023 par David Dagouret

Volotea a lancé une nouvelle campagne de marque à la TV depuis le 06 mars dernier.

Volotea a annoncé avoir lancé sa nouvelle campagne “Une autre façon de voler”. Cette dernière vise à illustrer en poésie le coeur de métier de la compagnie aérienne tout en présentant un des piliers de l’ADN de la marque : la bienveillance. Elle met en image une des ambitions principales de Volotea : rendre ses passagers heureux.

Le spot se décline en deux versions, une première d’un peu moins d’une minute, qui sera utilisée en digital et une courte de 20 secondes en programmation télé. Créé par l’agence Alegre Roca et produit par la société de production Garlic, le spot sera diffusé du 06 mars jusqu’au 26 mars sur plusieurs chaînes de télévision françaises : TF1, C8, TMC, W9, TFX, CStar entre autres. Le plan média de cette campagne a été orchestré par l’agence conseil CoSpirit. Le spot sera également partagé sur Youtube, Instagram, Facebook et LinkedIn.

Sarah Brasseur, Responsable Marketing France chez Volotea a déclaré : "Cette campagne est une déclaration d’amour à notre métier de façon allégorique et attachante mais aussi une façon de célébrer toutes les personnes qui, depuis plus de 10 ans volent avec nous. La France est notre principal marché, et nous avions à cœur de partager ce projet dans l’hexagone."

Pour voir la vidéo, cliquer sur l'image :

