Air France reçoit son 20e Airbus A220

Article publié le 4 avril 2023 par David Dagouret

Ce 20e exemplaire a rejoindre la flotte de la compagnie française est nommé "Grasse".

Air France poursuit le renouvellement de sa flotte et a annoncé avoir reçu son 20e Airbus A220. L'appareil est immatriculé F-HZUU, il est sorti des chaînes d’assemblage d’Airbus à Mirabel (Québec) et a rejoind Paris-Charles de Gaulle, d’où il a effectué son premier vol commercial le 1er avril prochain, en s’envolant vers Genève (Suisse).



L’appareil arbore à l’avant du fuselage son nom de baptême, "Grasse", rendant ainsi hommage à cette commune des Alpes-Maritimes mondialement connue pour son industrie du parfum et des arômes.



Avant "Grasse", Air France a baptisé ses Airbus A220 précédents du nom de "Le Bourget", "Collioure", "Belle-Ile en Mer", "Senlis" ou encore "Arcachon".



D’ici fin 2025, 60 A220-300 rejoindront la flotte moyen-courrier d’Air France. Avec jusqu’à 15 livraisons attendues chaque année, il s’agit de l’entrée en flotte la plus rapide de l’histoire d’Air France.

