Airbus Helicopters et la société chinoise GDAT signent un contrat portant sur 50 hélicoptères H160

Airbus Helicopters a signé un contrat avec GDAT, l'un des plus importants loueurs et opérateurs d'hélicoptères en Chine, portant sur 50 hélicoptères H160. Ce contrat est la plus importante commande pour le H160 sur le marché civil depuis que l'hélicoptère a été dévoilé en 2015. Les appareils seront notamment utilisés dans le secteur de l'énergie, y compris le transport offshore pour les plateformes pétrolières et gazières, les parcs éoliens et le pilotage portuaire, ainsi que les services médicaux d'urgence et d'autres missions de service public municipal. Les deux entreprises ont également signé un accord de coopération stratégique portant sur des sujets tels que les capacités de soutien et de services.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes honorés que GDAT ait décidé de renforcer sa flotte de 26 hélicoptères Airbus en y ajoutant 50 hélicoptères H160. Le H160 a été conçu dès le départ comme un hélicoptère multi-missions et est donc bien adapté aux multiples segments que les loueurs approvisionnent."

Peter Jiang, président de GDAT a déclaré : "Ce contrat illustre parfaitement l'importance de la coopération économique et commerciale entre la France et la Chine. Le H160 innovant complète parfaitement notre flotte et nous permettra de poursuivre notre succès sur le marché chinois, qui a débuté avec nos 21 hélicoptères H225. Nous voyons un grand potentiel pour le H160 en Chine, en particulier dans le secteur de l'énergie."

GDAT est le principal fournisseur chinois de services d'aviation générale, spécialisé dans la vente et la location d'hélicoptères, la maintenance et les modifications, ainsi que les vols de sauvetage d'urgence et d'autres services gouvernementaux. Le groupe a son siège à Shanghai et possède quatre filiales à part entière dans toute la Chine, ainsi que des bases d'exploitation à Suzhou et Ningbo, et une succursale à l'étranger à Londres.

