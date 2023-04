Boeing annonce ses résultats du premier trimestre 2023

Article publié le 27 avril 2023 par David Dagouret

À la fin du trimestre, le carnet de commandes totalisait 411 milliards de dollars.

Au premier trimestre 2023, Boeing a réalisé un chiffre d’affaires de 17,9 milliards de dollars, une perte par action GAAP de (0,69) dollar et une perte par action non-GAAP de (1,27) dollar. Boeing a par ailleurs généré un cash-flow opérationnel et un free cash-flow de respectivement (0,3) milliard de dollars et (0,8) milliard de dollars (données non-GAAP). Ces résultats reflètent une hausse du volume d’activité et des performances de la division Aviation Commerciale (BCA).



Le cash-flow opérationnel de (0,3) milliard de dollars généré au premier trimestre reflète une hausse de livraisons d’avions commerciaux et un calendrier d’encaissement favorable.



La trésorerie et les investissements en titres négociables ont totalisé 14,8 milliards de dollars, au lieu de 17,2 milliards de dollars au début du trimestre. L’endettement du Groupe est de 55,4 milliards de dollars au lieu de 57,0 milliards de dollars au début du trimestre en raison du remboursement de dettes arrivées à échéance. Le Groupe dispose de lignes de crédit disponibles pour un montant de 12,0 milliards de dollars.



À la fin du trimestre, le carnet de commandes totalisait 411 milliards de dollars.



Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a augmenté pour s’établir à 6,7 milliards de dollars, tiré par l’augmentation des livraisons d’avions Boeing 737 et 787 partiellement contrebalancée par les compensations vis-à-vis des clients du 787. La marge d’exploitation de (9,2) % reflète également des dépenses et des coûts anormaux au cours de la période, notamment dans le domaine de la recherche et du développement.



En ce qui concerne le programme 737, le fournisseur des éléments de fuselage du programme a informé Boeing au début du mois qu’un processus de fabrication non standard avait été utilisé sur deux raccords dans la partie arrière du fuselage de certains avions 737. Ce problème ne constitue pas un risque immédiat de sécurité en vol, et la flotte actuellement en service peut continuer à être exploitée en toute sécurité. Malgré les conséquences sur la production et les livraisons à court terme en raison des inspections et des reprises nécessaires, Boeing prévoit de livrer 400 à 450 avions de ce programme au cours de l’année. S’agissant de la production, le calendrier des fournisseurs demeure inchangé, notamment à propos des prévisions d’augmentation des cadences de production, ce qui se traduira par une hausse de l’inventaire. Le Groupe prévoit une reprise de l’assemblage final au cours des mois à venir, l’objectif étant de passer à 38 unités par mois dans le courant de l’année, puis à 50 exemplaires par mois dans les années 2025/2026.



Pour sa part, le programme 787 suit une cadence de production de trois unités par mois, le Groupe prévoyant de porter la production mensuelle à cinq avions à la fin de 2023 et à 10 en 2025/2026.



Au cours du premier trimestre, la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a engrangé 107 commandes nettes, ainsi que des engagements d’achat de la part d’Air India (190 avions Boeing 737 MAX, 20 Boeing 787 et 10 Boeing 777X) et des compagnies Riyadh Air et Saudi Arabian Airlines pour un volume pouvant atteindre 121 avions Boeing 787.



La division Boeing Aviation Commerciale a livré 130 avions au cours du trimestre ; son carnet de commandes comprend plus de 4 500 avions représentant une valeur de 334 milliards de dollars.

Sur le même sujet