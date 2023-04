British Airways inaugure deux nouvelles liaisons vers le Caraïbes

Article publié le 1 avril 2023 par David Dagouret

La compagnie britannique a atterri à Aruba et en Guyane.

British Airways élargit ses liaisons vers les Caraïbes avec deux nouvelles destinations. Aruba et la Guyane sont ainsi devenues les deux dernières destinations exploitées par la compagnie britannique.

Le vol BA2157 a décollé de Londres Gatwick (LGW) à 10h00 le dimanche 26 mars et a atterri à l'aéroport international Queen Beatrix (AUA) à Oranjestad, Aruba à 17h00 heure locale. La toute nouvelle route fonctionnera deux fois par semaine via Antigua les jeudis et dimanches.

Le lendemain, lundi 27 mars, le vol BA2159 a décollé de Londres Gatwick à 11h35, atterrissant à l'aéroport international Cheddi Jagan (GEO) de Georgetown, en Guyane, à 19h50 heure locale. Il s'agissait du premier d'un vol bihebdomadaire, opérant via Sainte-Lucie les lundis et jeudis.

Les deux itinéraires seront opérés sur un Boeing 777-200, avec trois cabines.

Le dimanche 26 mars a également vu le premier vol direct de British Airways vers Port of Spain, Trinidad, qui fonctionnera trois fois par semaine au départ de Londres Gatwick. Le vol était autrefois via Sainte-Lucie.

