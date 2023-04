Cet été, Transavia lance 15 nouvelles lignes internationales

Article publié le 25 avril 2023 par David Dagouret

Au total, Transavia opérera cet été 193 routes vers 108 destinations dans 30 pays.

Transavia France poursuit le développement de son réseau. La compagnie lance cet été 15 nouvelles routes au départ de ses bases principales (Paris-Orly,Lyon et Nantes) mais aussi à Marseille, Strasbourg et Bastia : Paphos, Almeria, Oslo, Venise, Izmir, Antalya, Dakar, Erevan, Alger, Constantine, Tlemcen, Oujda et Göteborg.



Les nouvelles routes lancées cet été par Transavia France :



Au départ de Paris-Orly :

Paphos (Chypre, nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardis et samedis) – premier vol le 22/04/2022

Almeria (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardis et samedis) – premier vol le 22/04/2022

Oslo (nouveauté) : jusqu’à 4 vols parsemaine (leslundis, jeudis, vendredis et dimanches) – premier vol le 20/04/2022

Venise (nouveauté) : jusqu’à 4 vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et dimanches)

Antalya (nouveauté) : jusqu’à 3 vols par semaine (les lundis, mardis et samedis) – premier vol le 17/04/2022

Izmir (nouveauté) : jusqu’à 3 vols parsemaine (les mardis,samedis et dimanches)– premier vol le 15/04/2022

Au départ de Lyon Saint-Exupéry :

Antalya (nouveauté) : 1 vol par semaine (les lundis)

Tlemcen (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (le mercredi)- premier vol le 05 juillet

Au départ de Nantes-Atlantique :

Antalya (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (les samedis) - premier vol le 15 avril

Constantine (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredis et dimanches) - premier vol le 05 juillet

Mais aussi :

Marseille – Erevan (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mardis)– premier vol le 27/06/2022

Marseille - Dakar (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mercredis), du 03 mai au 28 juin 2023, 2vols par semaine (les lundis et vendredis), du 3 juillet au 1er septembre 2023 puis à nouveau 1 vol parsemaine (les mercredis) à partir du 06 septembre – premier vol le 03/05/2023

Bastia - Oujda (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mercredis)– premier vol le 05/07/2023

Strasbourg - Constantine (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mercredis) – premier vol le 05/07/2023

Strasbourg - Alger (nouveauté) : 2 vols par semaine (les mardis et jeudis) – premier vol le 04/07/2023

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing chez Transavia France a déclaré : "Avec ces 15 nouvelles lignes et près de 200 routes sur l’ensemble de notre réseau, nous avons à cœur cet été encore de proposer toujours plus de possibilités de voyages à nos clients. Nous observons une vraie envie de voyager. Les engagements sont bons et nous retrouvons des tendances de réservation d’avant Covid. La dynamique ne faiblit pas."





