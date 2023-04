EL AL développe son réseau français

Article publié le 4 avril 2023 par David Dagouret

La compagnie israélienne relance sa liaison entre l'Israël au départ de Marseille et Nice.

EL AL compagnie aérienne nationale israélienne se développe sur le marché français. En effet, la compagnie israélienne a relancé en mars dernier, sa desserte vers Israël au départ de Marseille et Nice.



La compagnie aérienne assurera donc des rotations entre Tel-Aviv et Paris à raison de 3-4 vols par jour en Boeing 787 et Boeing 737. La liaison entre Tel-Aviv et Marseille sera opérée à raison de 5 vols par jour en Boeing 737. La ligne entre Nice et Tel-Aviv quant à elle sera opérée à raison de 3 vols par jour en Boeing 737.



A l’occasion des fêtes de Pessah, EL AL invite Shahar Livna, un magicien reconnu et star du réseau TikTok avec plus de 4 millions d’abonnés sur ses vols entre Paris, Londres, New York et Tel-Aviv. Vêtu de son costume, Il surprendra les passagers d’EL AL dès l’embarquement et pendant les vols pour leur offrir une expérience pleine de magie, et un vol inoubliable. Cette activité sera proposée en mars et avril.

