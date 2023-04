Fin de mandat pour les Rafale français en Lituanie

Article publié le 6 avril 2023 par David Dagouret

Le 1er avril, le détachement français déployé dans le cadre de la mission enhanced Air Policing (eAP) en Lituanie a regagné la métropole.

Durant quatre mois, quatre Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace ont assuré la police du ciel et la défense aérienne des pays baltes dans le cadre de la mission enhanced Air Policing de l’OTAN. Ils totalisent 500 heures de vol, dont 50 heures de vol de nuit, 70 décollages sur alerte d’entraînement, une quinzaine de décollages sur alertes réelles et l’interception et l’identification de plus de 25 aéronefs.

Conjointement avec les forces aériennes des nations alliées présentes dans les pays baltes et en Pologne (Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Etats-Unis et Pays-Bas), les Rafale français ont réalisé une soixantaine de vols d’entraînement interalliés aux procédures OTAN ainsi que 10 vols consacrés à la conduite de missions dans le cadre de l’Air Shielding qui comprend des missions de protection du flanc est de l’alliance, des missions de réassurance et des missions d’entrainement à l’interopérabilité.

Pour la première fois dans le cadre d’une mission eAP, les pilotes de Rafale ont pu également s’exercer au tir canon avec des JTAC (controleur aérien avancé, le lien privilégié entre les troupes au sol et les capacités aériennes) américains et lituaniens, ce fut l’opportunité de s’entraîner au guidage d’appui sol, selon les procédures OTAN.

Enfin, le détachement français a été le premier détachement européen à expérimenter, au sein du dispositif eAP, des redéploiements agiles successifs en Estonie et en Suède. Ces redéploiements, sur court préavis et à faible effectif, montrent la polyvalence et la réactivité des armées françaises.

L’armée de l’air et de l’espace maintient sa participation aux missions air shielding de protection de l’espace aérien de l’OTAN. Les Rafale assureront ces missions depuis la France et leurs bases de stationnement, en menant notamment des patrouilles au-dessus de la Bulgarie, de la Pologne et de la Roumanie. Ces missions toujours dans le cadre de l’OTAN seront réalisées à hauteur de deux à trois missions par semaine selon le rythme avant le déploiement eAP en Lituanie.