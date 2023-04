Icelandair annonce son programme pour l'hiver 2023/2024

Article publié le 1 avril 2023 par David Dagouret

La capacité du réseau augmente jusqu’à 17 % par rapport à 2019.

Icelandair dévoile son programme de vols pour la saison hiver 2023/2024. Celui-ci sera effectif à partir d’octobre 2023. Icelandair desservira 36 destinations cet hiver, avec une capacité en hausse de 20 à 25%.

La fréquence pour un certain nombre de destinations a été augmentée et, pour la première fois, des vols en journée vers New York et Boston ont été ajoutés au programme d'hiver, pour un total de 11 vols hebdomadaires de Reykjavik à Boston, et de 21 vols hebdomadaires de Reykjavik à New York. Cette fréquence renforcée permettra aux passagers un plus grand choix et une plus grande flexibilité au départ du hub d'Icelandair à Reykjavik.

Les liaisons Rome, Barcelone, Raleigh Durham, Baltimore et Vancouver ont toutes été reclassées de saisonnières à annuelles pour l'hiver 2023/2024.

Les nouvelles destinations qui bénéficieront d’une desserte annuelle :

Barcelone (BCN) : trois vols par semaine

Raleigh-Durham (RDU) : Quatre vols par semaine

Rome (FCO) : Trois vols par semaine

Vancouver (YVR) : Quatre vols par semaine

Baltimore : Vol quotidien

Icelandair a apporté un certain nombre de changements et d'augmentations de fréquence tout au long de la saison avec notamment l'introduction de vols quotidiens au départ de l’aéroport international Reykjavík–Keflavík vers Chicago, Minneapolis et Munich. La saison hivernale verra également des augmentations de fréquence vers certaines des destinations les plus populaires du réseau Icelandair, telles que Boston et New York.

Boston (BOS) : 7 à 11 vols par semaine

Chicago (ORD) : 5 à 7 vols par semaine

Minneapolis (MSP) : 4 à 7 vols par semaine

Munich (MUC) : Vol quotidien

New York (JFK) : 17 à 21 vols par semaine

Tenerife (TFS) : 4 à 6 vols par semaine

Tomas Ingason, Chief Revenue Officer, Icelandair a déclaré : "En raison de la forte demande de nos clients, nous présentons aujourd'hui notre programme hivernal le plus complet à ce jour. Nous avons été en mesure d'étendre des liaisons précédemment saisonnières à des opérations tout au long de l'année et d'augmenter les fréquences sur d'autres liaisons sur l'ensemble du réseau pour la saison hivernale 2023/2024. Par conséquent, je suis ravi d’annoncer que la capacité d'Icelandair sera en hausse de 20 à 25 % par rapport à l'hiver 2022/2023. Nous sommes toujours à la recherche d’autres opportunités pour optimiser notre réseau et nos connexions, afin de pouvoir offrir encore plus d’options de voyage à nos passagers."

Sur le même sujet