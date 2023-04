JetBlue souhaite lancer des vols à destination d'Amsterdam

Article publié le 14 avril 2023 par David Dagouret

Amsterdam deviendrait la 3e destination européenne après Londres et Paris.

JetBlue a annoncé son intention de lancer un nouveau service entre l'aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) et l'aéroport Schiphol d'Amsterdam (AMS) qui débutera à la fin de l'été, et un service entre Boston et Amsterdam qui suivra. Amsterdam sera la troisième ville transatlantique de JetBlue, après le lancement réussi du service vers les aéroports Heathrow et Gatwick de Londres en 2021 et le service très attendu vers Paris en juin prochain.

Un tribunal néerlandais a jugé que le gouvernement néerlandais n'avait pas respecté la loi lorsqu'il a cherché à réduire le plafond des mouvements aériens annuels de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, ce qui a conforté JetBlue dans l'idée qu'il y a de la place pour elle sur le marché.

Les vols seront assurés quotidiennement par l'Airbus A321 Long Range (LR) de JetBlue, équipé de 24 sièges Mint Suite, de 114 sièges en classe économique.

Robin Hayes, président-directeur général de JetBlue a déclaré : "Il y a longtemps que cette ligne aurait dû faire l'objet d'une certaine concurrence. Depuis trop longtemps, les transporteurs historiques américains, soutenus par leurs coentreprises avec d'autres compagnies aériennes mondiales qui bénéficient de l'immunité contre les lois antitrust, ont enfermé les clients dans des tarifs très élevés et un service médiocre. Tout comme nous le faisons à Londres et à Paris, nous allons faire baisser les tarifs et améliorer l'expérience des clients qui voyagent entre les États-Unis et Amsterdam. Notre formule, qui combine une expérience centrée sur le client et des tarifs bas quotidiens, n'est pas une formule que l'on trouve en Europe. Nous sommes convaincus que les clients, les responsables de l'aéroport d'Amsterdam et le gouvernement néerlandais seront enchantés par JetBlue lorsqu'ils verront de leurs propres yeux l'impact positif que nous pouvons avoir, et nous sommes impatients de collaborer avec les responsables néerlandais pour assurer un succès à long terme sur le marché."

Sur le même sujet