L’EASA délivre une permission de vol à Aura Aero pour l'Integral S

Article publié le 26 avril 2023 par David Dagouret

Le premier vol de l'Integral S est attendu dans les prochaines semaines.

L’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) vient de délivrer à Aura Aero les "Flight Conditions", prélude à la mise en vol de l’Integral S, le deuxième appareil de la famille Integral du constructeur français.



Grâce à ce document la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) peut désormais délivrer le ‘laissez passer’ permettant à ce nouvel aéronef de débuter sa campagne d’essais en vol dans les prochaines semaines, au terme de laquelle il obtiendra sa certification CS-23.



Le deuxième appareil de type Integral R rejoindra quant à lui les essais en vols dans le courant du printemps.



La famille Integral est une famille d‘avions biplaces, à capacité voltige, disponible en 3 versions : Integral R (train classique, moteur thermique), Integral S (train tricycle, moteur thermique) et Integral E (train classique ou tricycle, moteur électrique).



Jérémy Caussafe, co-fondateur, Président et Ingénieur en chef d’Aura Aero, a déclaré : "Toute l’équipe d’Aura Aero est très fière aujourd’hui de franchir une nouvelle étape dans l’aventure Integral. Nous sommes impatients de voir ce deuxième avion prendre les airs. La famille Integral rencontre déjà un grand succès, avec plus de 400 commandes ou intentions d’achat. En route vers l’aviation légère décarbonée !."