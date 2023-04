Pipistrel renforce son réseau de distribution aux États-Unis

Article publié le 8 avril 2023 par David Dagouret

Lanier Flight Center a été nommé par Pipistrel comme distributeur pour cinq États du sud-est.

Pipistrel, société de Textron Inc. a annoncé avoir étendu son réseau de distribution aux États-Unis en nommant Lanier Flight Center comme distributeur pour cinq états du sud-est.

Lanier Flight Center sera responsable de la vente, de l'entretien et de la formation des avions ultralégers, des avions de sport légers et des avions certifiés de Pipistrel, notamment l'Alpha Trainer, le Velis Electro et le Panthera. Lanier Flight Center supervisera les ventes et les services en Géorgie, en Floride, en Alabama, au Mississippi et au Tennessee.

Ce partenariat s'appuie sur le réseau de distribution existant de Pipistrel, qui a été renforcé au début de l'année par la nomination de Lincoln Park Aviation (LPA) en tant que distributeur de Pipistrel pour 15 États américains du nord-est.

Steve Mckenna, directeur des ventes et du marketing de Pipistrel : "La nomination de Lanier Flight Center pour couvrir cette région souligne notre engagement à établir un solide réseau de distributeurs qui répondent aux besoins de nos clients basés aux Etats-Unis. En tant que centre de pilotage agréé Cessna (CPC), Lanier Flight Center offre une expérience exceptionnelle à ses clients et nous sommes ravis qu'ils rejoignent la famille Pipistrel."

Troy Wheeler, président de Lanier Flight Center a déclaré : "Nous connaissons bien Textron en tant que CPC agréé et l'extension de cette relation à Pipistrel consolide le succès de notre partenariat actuel. Après 20 ans dans cette industrie et de nombreuses réalisations dans les airs, notre influence la plus durable sera notre lien avec de nombreuses personnes au sein de la communauté aéronautique, y compris l'aviation d'affaires. Nous sommes impatients de soutenir les clients de Pipistrel dans une région importante qui contribue à l'avenir de l'aviation."