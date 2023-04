Play : résultats du mois de mars

Article publié le 21 avril 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 86 661 passagers en mars avec un coefficient de remplissage de 80,6%.

La compagnie aérienne Play a transporté 86 661 passagers en mars 2023 avec un taux de remplissage atteignant 80,6%. En un an, les chiffres ont presque triplé. En effet, en mars 2022, la compagnie avait transporté 23 700 passagers avec un taux de remplissage de 67%.

En mars 2023, 26% des passagers Play ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 39% ont voyagé à destination de l'Islande et 35% étaient des passagers en correspondance (VIA). Comparé à 2022, le mois de mars 2023 a enregistré une augmentation significative du nombre de passagers voyageant vers l'Islande.

Au premier trimestre 2023, Play a transporté 212 408 passagers avec un taux de remplissage de 78,4% et un taux de ponctualité de 85,5%.

Birgir Jónsson PDG de Play a déclaré : "Nous arrivons dans la période la plus excitante et la plus amusante de l'année pour PLAY, nous venons d’accueillir 200 nouveaux collaborateurs, nous avons reçu 4 avions flambant neufs et nous lançons 13 nouvelles destinations. Nous sommes accueillis à bras ouverts sur le marché, en effet, nous voyons notre chiffre d’affaires moyen augmenter alors que nous avons à peine doublé notre capacité. De plus, nous enregistrons chaque mois des records de ventes, ce qui se traduit par une situation financière solide à l'issue de ce premier trimestre traditionnellement plus difficile. Le taux de remplissage ainsi que le nombre de passagers augmentent de manière significative, et le nombre de réservations pour cet été est très bon. C'est formidable de se sentir pousser par un puissant vent arrière pour aller vers ce qui sera, je pressens, une année remarquable pour nous tous. Je me réjouis de passer une nouvelle saison estivale aux côtés de toute l’équipe PLAY qui est aussi talentueuse que dévouée."