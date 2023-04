RwandAir lance des vols directs vers Paris

Article publié le 21 avril 2023 par David Dagouret

Le premier vol sera opéré dès le 27 juin prochain.

RwandAir a annoncé le lancement de vols directs vers la capitale française à partir du 27 juin 2023. Ces vols en direction de Paris seront effectués trois fois par semaine en Airbus A330.

Le vol WB700 partira de Kigali chaque mardi, jeudi et samedi à 00h30 et arrivera à l'aéroport Paris Charles de Gaulle à 9h30 le matin même. Le vol retour WB701 quittera Paris à 21h30 chaque mardi, jeudi et samedi pour arriver au hub de RwandAir à 6h00 le lendemain matin.

La compagnie rwandaise a précisé qu'elle exploitera également un vol entre Paris et Bruxelles à raison de trois vols par semaine également les mardis, jeudis et samedis. Le vol décollera de Paris CDG à 10:00 pour atterrir à 11:00. Le vol retour partira de Bruxelles à 19:20 pour atterrir à 20:30 à Paris.

Yvonne Makolo, PDG de RwandAir, a déclaré : "Le lancement de nos tout premiers vols vers Paris est un développement passionnant dans le cadre de l'expansion continue de RwandAir et témoigne de l'importance des relations franco-rwandaises. La France est un marché majeur pour RwandAir, qui relie les continents africain et européen par l'intermédiaire de son hub de Kigali, avec cette nouvelle liaison directe vers Paris, l'une des principales destinations touristiques au monde. Les voyageurs français peuvent s'attendre à un accueil chaleureux à bord de notre vol inaugural aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir, alors que nous approfondissons les liens d'amitié et de fraternité entre la France et le Rwanda."

Sur le même sujet