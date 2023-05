Copa Airlines achète huit DA40 NG

Article publié le 7 mai 2023 par David Dagouret

Copa Airlines est le premier client de Diamond Aircraft au Panama.

Diamond Aircraft Canada et Copa Airlines, dont le siège social se trouve à Panama City (Panama), ont récemment signé une commande ferme de huit DA40 NG de Diamond Aircraft. Copa Airlines est le premier client de Diamond Aircraft au Panama.

Le DA40 NG est propulsé par le moteur AE300 de 168 ch d'Austro Engine. L'avion est équipé d'un glass cockpit Garmin G1000 NXi. Actuellement, plus de 2 500 exemplaires de cet avion sont exploités dans le monde entier.

Bolivar Dominguez, vice-président des opérations aériennes de Copa a déclaré : "Le DA40 NG est l'un des avions d'entraînement les plus avancés sur le plan technologique sur le marché et nous sommes ravis de nous associer à Diamond Aircraft Canada et à D Aviation Group au Panama pour l'apporter à notre Académie (ALAS) afin de préparer nos étudiants à leur avenir en tant que pilotes. Nous continuons d'investir dans l'éducation au pilotage afin de former la prochaine génération de pilotes de Copa Airlines, qui sont l'avenir de notre compagnie aérienne. Ces élèves-pilotes reçoivent une formation de classe mondiale à l'ALAS Academy et j'attends avec impatience le jour où ils rejoindront les pilotes actuels de Copa Airlines sur le pont d'envol."

Kevin Sheng, chef de la direction de Diamond Aircraft Canada a déclaré : "Diamond Aircraft tient à féliciter Copa Airlines pour l'achat de son nouvel appareil. "La compagnie bénéficiera grandement de la technologie la plus moderne des avions d'entraînement à pistons disponibles aujourd'hui et de l'efficacité des coûts d'exploitation de Diamond, ainsi que des faibles émissions et de la signature sonore."

Sur le même sujet